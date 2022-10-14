藝人李沛旭7月初宣布和中泰混血女友結婚，婚後小倆口常公開放閃，恩愛感情羨煞旁人，近日他曬出和老婆甜蜜日常，夫妻倆手牽手走在路上，他突然解開老婆胸前扣子，性感身材一覽無遺，讓他也忍不住笑稱「流量密碼」。
李沛旭和辣妻穿著橘色系情侶裝，手牽手走在路上，突然他伸手解開老婆針織衫的鈕扣，讓愛妻渾圓雪乳蹦出，由上往下拍的邪惡視角，更是讓好身材展露無遺，他也在字幕上笑稱這就是「流量密碼」。
而愛妻反問李沛旭「你捨得喔？」他表示「當然捨不得」，下一秒就晃動鏡頭想讓大家看不清楚，夫妻倆可愛互動讓網友都被閃瞎，「完全被可愛夫妻的幸福氛圍逗笑了」、「好有生活情趣」、「夫妻日常太可愛」、「真的原本以為扣起來」。
李沛旭老婆是圈外人，因此在交往期間，都相當保護她的身分與長相，婚後雖然常放閃，但大多是老婆戴口罩的照片，但仍能看出是一位大眼、長腿正妹，而近來他也陸續「解禁」，曝光辣妻沒戴口罩的正面照，有顏又有身材，讓網友看了全暴動。
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