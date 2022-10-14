新北市客家局近期辦理新北客家成果展，與6個大專院校合作，推出「客家印象宣導活動環保兩用袋」，民眾即日起可前往新北市客家文化園區文創商品店購買任一商品就可獲得，數量有限。（新北市客家局提供）

新北市客家局近期辦理新北客家成果展，連帶推出「客家印象宣導活動環保兩用袋」，與各個大學、科大合作，利用客家元素符碼、客語字，共同設計袋上圖案，由於該環保袋是限量非賣品，民眾若要取得，即日起可前往新北市客家文化園區文創商品店購買任一商品就可獲得，數量有限，送完為止。

客家局指出，這次活動與國立台北大學、黎明技術學院、亞東科技大學、宏國德霖科技大學、景文科技大學及明志科技大學合作，透過青年參與公共事務，設計出民生必需品「客家環保兩用袋」，既可當作購物袋，也可作為垃圾袋使用。

大專院校生發揮創意，創造在地客家元素符碼及客語字，其中明志科技大學同學高野千晴就利用課堂所學的繪畫技能，將6校學生共同討論的新北客家印象創意想法，包含狗狗、油桐花及客語字，呈現在環保袋上。

客家局指出，客家人常說狗來富，新北市客家文化園區就收留了2隻守衛流浪犬，來福(男生)及福妹(女生)，袋上圖案呈現出來福及福妹在繽紛桐花下開心互動，闡釋客家桐花祭的發源地在新北，宣揚客家文化精神。

另外，黎明技術學院表演藝術系學生也身穿客家創意服飾，運用丘陵茶園美景印花、客家藍染以及客家花布混搭西洋風等穿搭設計，跳脫傳統客家服飾概念，引領新世代風潮，搭配客家環保兩用袋，展現出「愛環保，最時尚」的生活理念。

客家局表示，客家環保兩用袋是非賣品、限量品，市面上買不到，只有在新北市客家文化園區文創商品店購買任一商品即贈送，詳情也可至新北客家事務局臉書專業查詢。