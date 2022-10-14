銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭勒斃陳屍租屋處，回顧近3年，就有3名大馬女子在台遇害身亡，分別為2020年1月間25歲鄧姓女華僑遭殺害肢解棄屍，同年10月間長榮大學24歲鍾姓女大生於回家路上遭擄殺，加上此回的命案，再度引起大馬人抨擊台灣治安。

回顧近3年第1起事故，2020年1月間，25歲鄧姓女華僑畢業後留在台灣工作，於萬華區富民路租屋，卻遭到求愛不成的鄰居林國平肢解分屍，鄧女被發現時僅剩身體軀幹，宛如古代極刑「人彘」般，林男犯後躲到基隆一處民宅畏罪輕生死亡。

男子林國平（右）求愛不成，於2020年1月間將25歲鄧姓女華僑殺害分屍，犯後畏罪輕生死亡。圖左為林國平所居住的萬華區巷弄。（合成圖／中時資料照）

第2起則為喧騰一時的長榮女大生遭擄殺案，2020年10月間，24歲鍾姓女大生下課後走路回家，途中被埋伏的男子梁育誌隨機擄走，遭到性侵後勒斃棄屍高雄市阿蓮區山區，鍾女被發現時僅著內褲，口鼻出血死狀悽慘。

今年3月間橋頭地院宣判一審結果，法官認為凶嫌梁育誌並無教化可能，依強制性交殺人等數罪，判處死刑，但根據刑事訴訟法規定，全案依職權送往二審高雄高分院審理中。如今又發生銘傳女大生命案，讓不少大馬人都深感氣憤，斥責台灣治安不佳。

男子梁育誌（中）涉嫌於2020年10月間擄殺長榮大學女大生，一審遭法院判處死刑，目前全案上訴二審中。（中時資料照）

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