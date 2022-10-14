夢想動畫與淚台灣電影跨域合作 《流麻溝十五號》 沉浸版的作品。透過夢境現實 MR沉浸式劇院獨有的空間與創作形式,賦予了《流麻溝十五號》不同的詮釋與視角。在《流麻溝十五號》沉浸版,延續了電影既有的時空背景與框架, 但重新設計意象化的歷史場景,並大量採用單色、簡約的符號來傳達陰鬱的氛圍,作品中取材了電影配樂與旁白,作為與電影的呼應與對話。

高雄電影節開幕片《流麻溝十五號》沉浸版 混合實境與沈浸式投影如身歷其境│高雄

場地運用了四面加地板沉浸投影的特性,讓觀賞者不僅見證那段故事,更猶如回到綠島,親身經歷那一段被消失的年代。同時在《流麻溝十五號》沉浸版加入了攝影家謝三泰老師的《火燒島:流麻溝十五號》攝影集的照片,呈現了交錯於不同時間的綠島或與綠島的珍貴畫面,與故事情節的場景相互交織。

夢境現實是全世界首座 MR 沉浸式劇院,由台灣動畫公司夢想動畫成立,2021年是夢境現實的起點。劇院結合混合實境 Mixed Reality 與沈浸式投影,以科技推進藝術的界線,打造新型態的藝術場域。讓參與者在欣賞藝術的同時,更全面、整體的投入,成為藝術的一部分。

夢境現實 MR 劇場為提供最具沉浸感、互動性的表演內容,劇院完整配備了各種硬體設備, 包括四個牆面跟地板的沉浸式投影,追蹤觀眾的動作雷達感應器,搭配微軟HoloLens 2 整套體驗設備,5.1 杜比環繞音效系統等。

此次夢想動畫與淚台灣電影跨域合作 《流麻溝十五號》 沉浸版的作品。透過夢境現實 MR沉浸式劇院獨有的空間與創作形式,賦予了《流麻溝十五號》不同的詮釋與視角。在《流麻溝十五號》沉浸版,延續了電影既有的時空背景與框架, 但重新設計意象化的歷史場景,並大量採用單色、簡約的符號來傳達陰鬱的氛圍,作品中取材了電影配樂與旁白,作為與電影的呼應與對話。