針對總統蔡英文「論文門」爭議，2019年10月8日，倫敦政經學院(LSE)曾在官網貼出聲明為蔡英文博士學位背書；旅美學者林環牆10月10日提出申訴案。林環牆今天在臉書粉專透露，英國行政法庭已列案處理LSE該官網聲明，他甚至預測該案最終可能演變成英國行政法庭正式調查蔡英文號稱獲頒法學博士學位是否虛構不實？

林環牆今(14日)在臉書粉專《獨立觀察》指出，英國行政法庭已列案將處理倫敦政經學院（LSE）為蔡英文博士學位背書的官網聲明。

林環牆指出，今年10月10日，這個申訴案被送進英國一審行政法庭，申訴人就是他本人。這案子的審理，最終可能演變成英國行政法庭正式調查蔡英文號稱獲頒法學博士學位是否虛構不實？這可能會是一個精彩的發展。

林環牆表示，去年12月3日，按英國自由資訊法，他向倫敦政經學院（LSE）請求答覆：2019年10月8日LSE官網所張貼的無人簽名聲明究竟出自何方？是外部第三方置入？還是LSE或倫敦大學的某單位替蔡英文背書所張貼的官方聲明？去年，LSE法務主管海恩先生一個禮拜內以電郵回覆表明，他的請求是所謂的「Vexatious」（可翻譯為「無理取鬧」），因此逕自拒絕回答他的提問。更惡劣的是，海恩先生連「內部審核」的機會也不予提供。

林環牆接著指出，今年1月15日，他向英國資訊特任官辦公室（ICO）正式提出申訴，結果托延了8個月之久，ICO毫無審理的程序與動作。ICO的資深專委叩松先生（Roger Cawthorne）卻在今年9月13日逕自以電郵發下裁決書。該裁決書完全偏坦並贊同LSE法務主管的處理方式，同時以無憑無據的方式，竟誣指申訴人是蔡英文論文門的「陰謀論者」。按照英國資訊自由法的規定，他在28天內向英國一審行政法庭提出訴願，他要求行政法庭糾正LSE與ICO違法，將他合法的資訊請求貶抑為「無理取鬧」，也同時要求LSE與ICO應依法處理LSE官網那一件無人簽名的聲明。