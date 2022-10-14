珠寶藝術大師趙心綺（CINDY CHAO）全球首座CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館昨日正式落腳晶華酒店，邀請林心如、林熙蕾擔任開幕剪綵嘉賓，由於兩人皆是CINDY CHAO的摯友，且是珠寶藏家，雙姝連袂出席為好友力挺站台，別具意義。

林心如（左）、林熙蕾（右）與CINDY CHAO是多年好友，同聚一堂歡慶典藏館落成開幕。（CINDY CHAO提供）

林熙蕾笑說，她認識CINDY時，CINDY還未創立珠寶品牌，當時她就收藏了幾件CINDY CHAO珠寶，就連她的婚戒也是由CINDY為她訂製打造，如今CINDY CHAO已是國際知名的珠寶大師，身價已不能同日而語，昔日收藏的珠寶更是增值暴漲，對自己的好眼光頗為得意。

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館落腳晶華酒店。（CINDY CHAO提供）

林熙蕾推崇CINDY CHAO是一位藝術家，對藝術的執著與堅持，讓人不得不折服，例如她向CINDY CHAO訂製婚戒時，明明挑選風格簡約的A款式，但CINDY CHAO做出來的成品卻是華麗的B款式，讓她很傻眼，「真的是藝術家的性格，很堅持啊！」但事後證明，CINDY CHAO的藝術品味的確到位，「因為我們是多年好友，她了解什麼樣的珠寶最適合我！」

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館內有全球最大無重力展示櫃，珠寶猶如飄浮半空中。（CINDY CHAO提供）

林心如則是受到林熙蕾的影響，才開始收藏CINDY CHAO珠寶，其中她喜歡緞帶系列的珠寶，讓她聯想到每回拆禮物緞帶時的好心情，有種幸福的感覺。這回她出席典藏館開幕，見到美麗珠寶不免心癢，讓她愛不釋手，但又不好意思直接向老公霍建華開口，只好慫恿林熙蕾代為傳話，林熙蕾立刻情義相挺，笑說「沒問題」、「一定把話帶到！」

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館落腳晶華酒店，打造如藝廊般的珠寶展櫃。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO藝術珠寶典藏館以「微型博物館」為概念，由荷蘭建築設計大師Tom Postma領軍，延攬來自荷蘭、法國、比利時與新加坡等四國創意團隊參與建造，如藝廊般的展櫃、牆面和空間規畫，以及錯落空間的書架，充滿濃濃的藝文氣息，展廳內集結CINDY CHAO近十年的經典大師系列珠寶作品，其中不乏只能在博物館才能一睹真跡的鉅作，每件珠寶作品展示在「無重力展櫃」中，猶如珠寶懸浮在半空中，更添奢華之美。

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館展示珠寶作品《生命之頸》。（CINDY CHAO提供）

昨日開幕活動上，晶華酒店董事長潘思亮與會致賀，提及「把國際最好的精品帶來台灣，把台灣最好的精品帶給世界」是他的經營理念，如今CINDY CHAO在晶華酒店成立典藏館，實現了他的理想，「因CINDY CHAO既是國際知名的珠寶品牌，也是台灣最好的精品，是台灣的驕傲。」對CINDY CHAO推崇備至。

CINDY CHAO在典藏館陳列今年新作品Black Label Masterpiece VIII 大師系列加勒比海盛夏胸針。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO藝術珠寶受到國際珠寶界與藝術界的肯定，頻頻在國際拍賣會與藝博會創下佳績，迄今已有三件大師傑作先後被美國史密森尼國家自然歷史博物館、法國巴黎裝飾藝術博物館、英國倫敦V&A博物館收藏，去年CINDY CHAO更榮獲法國文化部頒發「法蘭西文學藝術騎士勛章」，肯定她在藝術界的成就。