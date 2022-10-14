台灣人壽推出全新海外突發疾病醫療附約，全方位保障的「新平安福海外突發疾病醫療健康保險附約」即日起開賣，海外旅程突發疾病住院所衍生的各項高額費用，可獲得最妥適的醫療照護，其中急診給付更為業界最高，上限達保額20％，海外突發疾病醫療保障在不同國家地區還會自動提高理賠限額，國人最想去的日本、南韓提高1.5倍，紐澳及歐洲地區亦為1.5倍，美加地區理賠限額更提高為3倍。

睽違兩年多邊境終於開放，入境全面實施「0＋7」免居家檢疫，根據《DailyView網路溫度計》調查顯示，疫情解封後逾8成民眾想出國旅遊，疫後旅遊最想去的熱門國家前3名為日本、南韓與泰國；觀察台灣人壽2022年上半年機場旅行平安險投保件數，也以每月平均30％幅度持續成長，隨著第四季旅遊熱潮復甦，預估旅客投保件數勢必加速倍增。

台灣人壽提醒，出國前不忘投保旅平險，是旅遊意外風險的必備保障，再搭配新上架的「新平安福海突醫療附約」，針對海外突發疾病急診、門診及住院醫療風險，提供更完備的防護，其中「急診」實支實付更是業界最高，給付上限達保額20％，以日本5日遊電話投保為例，每天只要38元，可享有200萬意外保障、20萬意外醫療、20萬海外突發疾病醫療保障（急診實支實付給付上限為4萬），以及高達25項上限美金3萬元的海外緊急援助服務，更全面保障旅程平安。

投保旅平險線上線下方便迅速，台灣人壽建議「平安Call Call卡」會員，出發前撥打專線即可為全家人投保，而商務客、說走就走的自由行旅客，亦可透過網路投保，保費最便宜，另外親臨台灣人壽機場櫃檯辦理，更享有最高投保額度。