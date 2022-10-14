青春洋溢的啦啦隊女郎帶來熱舞，宣告日月潭花火音樂嘉年華系列活動下周末登場。（楊靜茹攝）

魚池鄉公所14日舉行日月潭花火音樂嘉年華宣傳記者會，邀青春洋溢的啦啦隊女郎帶來熱舞。（楊靜茹攝）

日月潭花火音樂嘉年華22日登場，當天舉行日月潭紅茶評鑑頒獎及小農市集打頭陣，當晚台灣大哥大在水社中興停車場舉行花火音樂會，首場將施放480秒煙火。魚池鄉長劉啟帆表示，22日、23日除了喝紅茶、聽音樂、看花火，還推出農村小旅行、免費體驗課程，讓遊客認識在地產業。

魚池鄉公所14日舉行宣傳記者會，由青春洋溢的啦啦隊女郎帶來熱舞，宣告日月潭花火音樂嘉年華系列活動下周末登場，南投縣議員王秋淑、魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文等人都出席，推廣茶食文化，邀遊客22日、23日到向山遊客中心品嚐紅茶、逛市集、買糕點，另外還有樂農學堂免費體驗課程，包括花草茶創意茶包手作、揉茶等，及6條超質的農村半日遊小旅行，每人僅酌收100元。

日月潭伊達邵管理站主任陳逸全說，日月潭花火音樂嘉年華以音樂、花火、運動賽事為核心，最受遊客期的煙火，將於10月22日、11月5日、11月19日施放，首場「台灣大哥大日月潭花火音樂會」22日將施放480秒璀璨花火秀，其餘「部落原香音樂晚會」、「台灣青年交響樂團花火音樂會」則有300秒煙火搭無人機展演，可望為日月潭掀起秋季旅遊熱潮。

南投客運為了搭配嘉年華系列活動，本月15日至11月20日特別推出「水陸空好行套票優惠再降價」活動，內含台灣好行日月潭線來回車票、日月潭纜車券、日月潭乘船券、日月潭遊湖巴士1日券、水社向山單程票、商店優惠券，原價1123元優惠價600元，限量5000套，售完為止。