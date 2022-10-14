「芋³冰」加入３種各有特色的芋頭料，芋頭香氣濃郁，一份125元，3份300元。（食芋堂提供）

台中店限定「焦糖海鹽芋子燒」，蛋香十足的輕柔蛋糕卷中捲進鮮奶芋泥，搭配少許的特製焦糖海鹽，甜而不膩，一條420元。（食芋堂提供）

凡至食芋堂台中店任意消費，即可免費獲得「芋頭泡芙」一顆，每日限量50名。（食芋堂提供）

台北芋品專賣的人氣店「食芋堂」近期進駐台中，將在15日正式開幕，地點位於台中市民廣場旁，可望成為草地野餐的熱門選購地點。除了食芋堂的經典商品全數到位，包括芋頭泡芙、月銷千盒的芋光寶盒、伴手禮最愛的芋泥捲，更加碼推出只有台中店才吃得到的限定新品「芋³冰」、「焦糖海鹽芋子燒」與「手工小芋球」。第二代老闆劉哲瑋透露，芋泥點心是台灣人最印象深刻的美食，上門的客人都會在三週內再次光顧，僅僅是泡芙品項，旺季時單店就能賣出近500顆，人氣不在話下，並預告最快明年再展店。

因開幕期間恰逢台中爵士音樂節，食芋堂連兩周周末舉辦限時優惠活動，凡於指定期間內到台中店任意消費即可免費獲得超人氣芋頭泡芙一個，每日限量50個；令芋頭、肉鬆鹹甜絕配的芋鬆叁Ｑ餅，也在開幕期間推出買一送一。值得一提的是，食芋堂的台中分店每周只營業五、六、日周末３天。

台中店限定品「芋³冰」，現刨的剉冰淋上焦香的古法黑糖蜜、香濃煉乳，絲滑清甜的芋泥傾瀉而下，搭配手工熬煮又綿又鬆的蜜芋頭、最後冰山頂上扣上一顆食芋堂超人氣芋泥球，滿足芋頭愛好者味蕾。而獨家品還包含「焦糖海鹽芋子燒」在輕柔蛋糕卷中注入吃得到芋塊的鮮奶芋泥，配上少許焦糖海鹽，甜而不膩。

食芋堂熱銷的手工芋泥球，每日現蒸現做的新鮮芋泥，以最真實單純的原味征服芋泥控。為了方便台中消費者能在草地上優雅品嚐，台中店特別推出了縮小版的「手工小芋球」，是能一口吃不沾手的散步甜點。喜愛芋頭、肉鬆的鹹甜絕配，也可選擇「鬆叁Ｑ餅」，裡頭還摻有麻糬，口感Ｑ感、滋味豐富。