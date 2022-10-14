美國快速升息衝擊資本市場，壽險9月新契約保費僅近563億元，同比衰退逾41％，是2007年之後、即15年來業績最慘的9月，主要是美元大幅升值加上美國升息12碼（3％），造成保戶觀望，利變壽險保單銷量9月僅214億元，創15個月新低。

同時，前九月壽險新契約保費6,257億元，比去年同期衰退逾20％，加上過去熱銷的儲蓄險繳費期滿或紛紛到期，前九月續期保費1兆1,453億元，同比亦衰退20.1％，新約保費與續約保費雙衰，壽險業今年前九月總收保費1兆7,710億元，比去年同期少逾4,446億元，減少金額創史上最大。

除非第四季壽險新契約保費大幅成長，否則今年全年恐怕連9,000億元都不到，總保費亦可能創九年新低。

從今年5月開始，就因疫情、資本市場波動、升息及金管會檢視宣告利率等因素，壽險每月新契約保費都不到600億元，到9月已連續五個月，應是2007年以來最慘淡，壽險業極少這麼長時期的業績低迷，往年都有「神單」、「停售」等話題，搭配業績競賽，拉高單月新契約保費，十多年來罕見連續多月業績無法突破600億元大關。

美國聯準會預計年底前還會升息，且金管會已坦言明年美元保單責任準備金利率一定會調高，即保費會變便宜，更讓保戶觀望，同時10月只有國泰人壽調高宣告利率，已有壽險公司反應，10月以來業績幾乎推不動；加上10月股市大回檔，市場瀰漫悲觀氛圍，投資型保單買氣亦受衝擊。

再加上10月初傳出七家壽險公司淨值比低於3％，讓保戶信心大受影響，詢問壽險公司是否會出問題的電話爆增，亦影響近來保單的行銷。

9月僅國泰人壽及富邦人壽新契約保費破百億元，國壽有111.4億元，其中有65.9億元是投資型保單，比上月略有回升；富邦人壽有105.4億元，其中亦有67億元是投資型保單；而中國人壽、台灣人壽、南山人壽及新光人壽單月業績都在32~55億元之間，美元利變壽險買氣明顯被影響。

多家壽險公司都是規劃10月中下旬會推出新的美元利變保單，希望透過新保單拉高買氣；同時第四季壽險公司業務員亦有年底業績競賽，就看單月新契約保費是否可拉回700~900億元的規模。