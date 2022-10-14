林佳龍到汐止秀豐黃昏市場掃街拜票。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（14）日傍晚至汐止區秀豐黃昏市場掃街拜票，對於總統蔡英文和副總統賴清德昨、今2日接連來幫他輔選，林佳龍受訪時說，每天都有總統、副總統、院長和黨內重量級人物來輔選，因為新北是台灣最大，面積、人口都是最多的城市。新北市約400萬人口數確實為全台之冠，但新北市面積2053平方公里，在六都中僅排名第4。林佳龍繼誤把十三行博物館說成「十四行」後，又錯把新北市面積說成台灣最大。

林佳龍表示，新北這次選舉徵召林佳龍，也全力在輔選，可以看到每天都有總統、副總統、院長和黨內重量級人物來輔選，因為新北是台灣最大，面積、人口都是最多的城市，新北民進黨已經在野17年，相對來講，新北市升格12年，卻還沒有真正升級，所以中央希望建設新北市，所以徵召林佳龍。

林佳龍說，整個黨非常團結，現在士氣也很高，最後的衝刺階段，我們安排100場市場掃街，還有12個立委選區作為戰區，都成立競選總部，由立委擔任戰區指揮官，所以成立競總的時候，都會有黨內高層、黨政人士來輔選，全黨非常重視新北大翻新，我們團結以行動感動人民，贏得最後的勝利。