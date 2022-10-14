高雄市長陳其邁（左一）與億萬票房電影「咒」導演柯孟融（左二）一同走星光大道。（楊舒婷攝）

2022高雄電影節14日正式開跑，晚間在高雄市立圖書館總館舉辦星光大道與開幕典禮，多組知名電影導演及演員都到場參與，包括億萬票房的電影「咒」導演柯孟融、以及備受矚目的「流麻溝十五號」劇組人員都到場參與，現場星光熠熠。

此次高雄電影節從14日至30日，以「惡宇宙」為主題，呼應為自由而戰以及反戰爭議題，電影節期間共有200部電影與35部XR沉浸式作品接力播放，其中最為可貴的是有37部電影為世界首映，創下歷年之最。此次電影節適逢高雄電影館20周年，在百位影人的參與下，一起切下蛋糕，慶祝高雄電影館20歲生日快樂。

高雄市長陳其邁表示，此次電影節以「惡宇宙」為題，還特別邀請了許多香港的影人參與，以及播放多部烏克蘭的紀錄片，主題圍繞在反獨裁真自由的上面。台灣過去在威權時期有許多不能說出口的過去和歷史，而這些不能說出口的歷史中藏了許多大時代的故事，經過時代的反省後，這些都成為推動台灣自由及民主化的動力。

陳其邁提到，「高雄人」今年非常的豐富，在多位電影人的努力下，在票房和創作藝術上，共獲得了30項金馬獎的提名。從過去的電影圖書館到後來的電影投資，透過市政府編列預算，來鼓勵更多電影人可以自由奔放的創作與台灣、高雄有關的電影，這也是高雄市對於創作最具體的展現，所以高雄市270萬的人口都是台灣優秀電影的股東。