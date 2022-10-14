高科聯絡道東延至台19甲線模擬圖。(摘自陳其邁粉專)

高雄田寮第一家日照中心開幕了，另外針對高雄市阿蓮區民眾關心已久的「高鐵橋下道路」，高雄市長陳其邁今天在粉專表示，假如高鐵橋下道路完成之後，鄉親到市區就會有另一條更方便的道路。他並強調，兩年來，他們全力推動長照資源佈建以及交通建設。

陳其邁今(14日)在臉書粉專貼文表示，今天是田寮第一家日照中心開幕。田寮的長輩人口約有30.4%，高齡化比例非常高。即使人口少，但我們疫苗接種站設置，就有4處，就是希望將每一位長輩顧好。身為醫師、公衛人，上任後，我們努力推行一國中學區一日照中心的政策。高雄市有全國最多的91個國中學區，到目前為止，我們已經佈建了66個學區、101間日照中心，也預計在年底能夠達到69個學區有日照中心的成績。

另外，陳其邁也指出，C級的巷弄站有498處、社區關懷據點年底預計達520個。銀髮族健身俱樂部10處已經啟用。他知道這個需求很高，所以他們現在速度增加的非常地快。讓社區長輩就近使用，延緩老化。

陳其邁表示，他們也直接到阿蓮向市民朋友說明關心已久的「高鐵橋下道路」。因為阿蓮要到台南高鐵站很近，但是要到市區的路卻比較遠，假如高鐵橋下道路完成之後，鄉親到市區就會有另一條更方便的道路。

陳其邁表示，從台南連到阿蓮、橋頭，涵蓋旁邊的燕巢、仁武、岡山、大社，接續到市區，楠梓產業園區、水管路。經費初估約200多餘億，串連起橋頭科學園區、台積電，對阿蓮鄉親就業、生活，都更方便。另一條地方民眾關心的「高科聯絡道東延計畫」橫向道路，路線由國道1號高科聯絡道，往東開闢至台19甲線，全長約2.8公里，經費初估約需46.41億元。高雄市府一定全力向中央爭取，直的一條、橫的一條，這樣阿蓮的交通就能夠改善。高雄市府一定全力向中央爭取，直的一條、橫的一條，這樣阿蓮的交通就能夠改善。

陳其邁並強調，他們也在阿蓮投入農業生產設施化、智慧化，持續改善運動場地、遊戲場、排水改善工程，路面改善經費投入約9487萬元；也更新阿蓮區和蓮公園遊戲場，預計12月完工。而中路國小多功能活動中心，也預計在113年3月完工，將提供阿蓮市民朋友更好的生活空間。