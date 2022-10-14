店家為了吸引顧客目光真的無所不用其極。一名網友分享街邊超吸睛的招牌照片，當中寫了滿滿文字，卻讓人看了一頭霧水，更忍不住多讀好幾遍，原來上面寫的是知名汽車品牌的「中文諧音」，照片曝光後，讓網友大讚「實在太有才」。

原PO在FB社團「爆廢公社二館」分享一張照片，其中可見一個街邊的大型白色招牌，寫滿一長串紅色的文字，卻讓人難以理解究竟在賣什麼東西，而原PO的貼文也沒有多做說明，反而還問，「怎麼沒有逼演打不溜、米字必須連蛇？」還問：「你看得懂吼」。

照片曝光後，不少網友摸不著頭緒，好奇是不是要用閩南語念才能得出解答，但其實只要照著招牌念出聲後，就能發現上面寫的是汽車品牌的中文諧音，分別是「Mini Cooper、Volvo汽車、Peugeot、Alfa Romeo、Subaru、Nissan和Toyota」。

眾人念完招牌上的的字頓時恍然大悟，原來寫全都是汽車品牌。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其中「我嚕我汽車」讓許多網友百思不得其解，「我嚕我到底是哪一牌」、「其他都看得懂，看不懂我嚕我汽車是啥」，其他人則回應，「我嚕我=VOLVO，我阿公真的是這樣念」，另外，也有網友實際找到這個招牌的位置，原來是台北市長安東路上的某間當鋪，直說「老闆實在太有才」。