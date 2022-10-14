在KY公司財報事件之後，會計師簽證紀律議題再度掀起關注，中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿14日提醒所有執業會計師，紀律的重要性，因為會計師一旦遭到懲戒，刑事、民事賠償、以及職業生涯全毀，後果「嚴重性超乎大家的想像」，因此，他語重心長的呼籲所有會計師，「誠信與專業並重，當富國立民的好夥伴」。

高雄市會計師公會14日與會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會，共同舉辦「111年度會計師紀律論壇講習」，邀請金管會證期局簡任稽核白嘉眉以「違反會計師法及懲戒案例分析」為題，發表專題演講，財政部高雄國稅局長李怡慧則以「會計師代理所得稅事務違失案例常見缺失解析」為題演說，財政部南區國稅局長盧貞秀的專題演講則是「從ESG談稅務治理及風險管理」。

會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿透露，最近來文約詢全國聯合會，想要了解懲戒案，金管會是否有責任問題，這是過去罕見的，因此，所有執業會計師務必要遵守紀律，否則，會計師一旦被懲戒，也會對公會和金管會造成很大的壓力。

更重要的是，會計師一旦遭到懲戒，即使只有停業三個月，但，以後的會計師執業生涯等於結束，黃奕睿說，因為，懲戒紀錄將揭露5年，銀行對遭懲戒會計師負責簽證的企業財報，將會遭到授信銀行的質疑而無法取得貸款，會計師遭到懲戒，後果的嚴重性，超乎大家的想像，因為，除了刑事、民事賠償，職業生涯恐將全毀。

因此，黃奕睿語重心長的呼籲所有會計師，紀律維持與落實的重要性，「誠信與專業並重，當富國立民的好夥伴」。

高雄市會計師公會理事長李春宗深表認同，會計師遭到懲戒，恐將斷了執業之路，他說，這次是高雄市會計師公會今年舉辦的第二次紀律講習會，希望會計師能夠從過去的案例中，得到更多的專業經驗，避免觸法。

金管會證期局簡任稽核白嘉眉演講指出，財報簽證涉及公眾利益和資本市場的運作，會計師應該要有更業一點的注意。

白嘉眉列舉105年到110年之間，會計師違反會計師法第61條而受到懲戒的六大事由，並歸納出常見的查核缺失，包括查核規劃、銷貨收入、穿透測試、內控測試、應收帳款之查核、預付款項、存貨繼續經營假設之評估、專家報告採用、以及函證等類別的案例，提醒會計師執業要審慎。

例如，有一個遭懲戒的應收帳款個案，公司商品透過網購銷售，鉅額應收帳款未收回，且無法確認對象，全數打入呆帳，但，她說，網購公司行業特性有長天期應收帳款，本就不合理，即使已經打入呆帳，會計師仍應了解原因和合理性。

另有一個銷貨收入的懲戒案例是，一家公司年度新增酒類銷售業務，新增前十大銷貨客戶的銷貨收入占合併營收約7％，會計師卻未將其納入內部控制查核樣本。