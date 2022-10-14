遠東商銀董事長侯金英獲財訊金融獎主辦單位頒發「金融貢獻獎」，肯定她對金融業產官學各方的卓著貢獻，典範楷模足為後進從業人員效法，由副總統賴清德頒發象徵金融業至高榮譽的終身成就獎項。

賴清德致詞時向侯金英一生為台灣金融業所作的貢獻，致上最深的謝意。侯金英早年任教政治大學財稅學系及銀行學系，長達35年的期間，也曾出任銀行系主任，作育之英才遍及今日金融產官學界等要職。

「侯老師」雖為學生的成就感到高興，卻也不居功地說：「年輕人要靠自己努力，老師能幫的有限，沒那麼偉大啦。」任台灣金控董座的學生呂桔誠，以侯老師曾在他接任財政部長時，贈予一隻絨毛小狗為其打氣與祝福，特地到場以一隻絨毛英國柯基犬回贈侯老師，表達祝賀。此舉讓同為學生的金管會主委黃天牧憶起，暖心的侯老師曾送他一隻獅子琉璃，鼓勵個性溫和的他勇於更上層樓。

侯金英於台灣金融研訓院董事長任內，成功推動研訓院的轉型與升級，並在沒有動用政府經費下，起造現代化的大樓，蔚為佳話，不僅為研訓院的發展立下堅穩的基礎與明確的走向，也提升研訓院與金融業的專業形象，成為本地金融業接軌國際的重要平台。

2008年侯金英接任遠東商銀董事長至今，帶領遠東商銀永續穩健成長，該公司於公司治理評鑑成績居上市公司組前5％領先群。她是台灣展現「女力」的先驅者之一，以超過一甲子的歲月貢獻金融業不倦，成就斐然。然而在發表得獎感言時謙虛表示，得獎或做大事都不是她的人生目標，「我只是把每一件小事，用心做好，認真做好，如此而已。」