財政部高雄國稅局14日指出，有民眾高先生來電詢問，公司因載貨需求，購置一台全新小貨車，是否可自行評估使用年數來提列折舊費用？

高雄國稅局表示，營利事業購置各項固定資產之耐用年數，除經政府獎勵特予縮短者外，不得短於固定資產耐用年數表規定之最短年限，且應於辦理營利事業所得稅結算申報時，於財產目錄註明其耐用年數，據以計算折舊費用。

高雄國稅局表示，已屆耐用年數表規定使用年限之固定資產，如仍繼續使用者，依《所得稅法》規定，得就剩餘殘值，再自行預估其使用年數及殘值，據以計算每年可再提列之折舊費用。

高雄國稅局舉例說明，非運輸業之甲公司2022年1月購置一台全新貨車金額計新台幣60萬元，按「固定資產耐用年數表」規定，非運輸業之貨車耐用年數為5年，該公司應以不短於5年之年數，自行估算其耐用年限計算提列折舊費用，甲公司如估算耐用年數5年，估算殘值為10萬元，採平均法計算折舊費用，每年度計提折舊費用為10萬元【（60萬元-10萬元）÷耐用年數5年】。如5年後甲公司該貨車未報廢仍繼續使用，預估可再繼續使用4年，估算殘值為2萬元《則每年可再計提折舊費用為2萬元【（10萬元-2萬元）÷預估使用年數4年】。

高雄國稅局特別提醒，營利事業應依《所得稅法》及固定資產耐用年數表相關規定，正確計算折舊費用，如短於固定資產耐用年數表規定年數計提折舊費用，稽徵機關對於超提折舊部分，將不予認定剔除補稅，並依《所得稅法》第100條之2規定加計利息一併徵收。