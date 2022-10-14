突破傳統玻陶、衛廚浴領域，創新複合材料產品，陶瓷用釉料廠中釉（1809）、衛廚浴設備廠和成（1810）預期，螢光玻璃片新材料、新氧化鋯瓷塊、碳纖維輪圈等產品比例增加，可望為今年毛利率提升再添動能。

在創新產品加持下，中釉今年第二季的營業毛利率已比去年同期提升近0.8個百分點。和成今年上半年的毛利率也比去年同期提升1.1個百分點。

近二年，中釉的新創產品主要為陶瓷噴墨技術、可車用的螢光玻璃片新材料。

中釉的陶瓷噴墨技術進階研發完成，2018年進入量產銷售，目前月銷售量可達15MT，2023年計畫年產300MT。

中釉的螢光玻璃片新材料已陸續通過大陸與台灣客戶的認證，2022年銷售量穩定成長，預計2023年銷售量可達每月2,000片（4吋）。

積極打入國防工業體系，以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成 防彈陶瓷、防彈板(IIIA級、III級、IV級)、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等產品，是和成推出多年的產品。

近年來，和成更相繼推出複合式碳纖維輪圈、碳纖維蛙鞋、氧化鋯瓷塊的牙材產品。和成預期，在衛廚浴產品延伸與創新，積極切入精密陶瓷市場，雙成長主軸運行下，相信營業毛利率、營益率應該還有提升的空間。