中國共產黨第二十次全國代表大會16日開幕，共有約2500名大陸境內外記者報名參加大會採訪報導，其中港澳台記者約150人，外國記者約750人。由於近日大陸新冠疫情又呈現升高趨勢，主辦單位如臨大敵，為達到與會人員0感染目標，如果一旦和確診者曾經出現「時空交錯」，就算當事人健康無虞，也會被請回家居家隔離。

臨近二十大開幕，大陸各地疫情此起彼伏，令主辦單位繃緊神經，一律以最高標準管理。所有新聞中心工作人員和媒體記者入住飯店前必須完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、核酸檢測結果。

據了解，已有不只一家的媒體記者和工作人員，因為住處附近通報陽性案例足跡，雖然當事人都已經報名成功並入住隔離飯店，健康寶也沒有「彈窗」，但主辦單位仍下令這些人暫停採訪、退房返家，執行7天的居家隔離。

此外，媒體記者外出參加採訪活動時要集體乘車，減少社會面接觸。在新聞中心公共區域配備防疫用品，定期對公共設施進行清潔消毒。在新聞中心設置核酸檢測點，不論媒體記者、新聞中心工作人員或服務保障人員，每天都要做一次單人單管的核酸檢測。

大會新聞中心已於12日正式啟用並開始對外接待服務。新聞中心設有記者工作區，可容納約200人，配備網路線和5G無線網路訊號。茶水區在上下午的特定時段提供咖啡、花茶、水果，還有茶藝機器人，微電腦控制的機械手臂可從放茶葉、取熱水、計算泡茶時間、倒茶，在三分鐘內一氣呵成。

新聞中心還開設了官方網站和微信公眾號、新浪微博號、今日頭條號，已於10月10日凌晨正式開通，及時刊載發布大會訊息，以及新聞中心新聞發布會、記者採訪活動通知公告等。在新聞中心網站開設「記者專區」，匯總刊載歷屆黨代會資料，以及中共二十大新聞報導和相關融媒體產品、影音資料，註冊記者可憑本人帳號登錄下載使用。

中共二十大新聞發言人將於今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發布會。新聞發布會在北京新世紀日航飯店三樓世紀廳設分會場，記者在分會場參會，屆時兩地透過網路視訊連線進行問答。