百度研發的第五代無人自動駕駛車，車輛自動執行起步、加減速、轉彎、變換車道、避讓障礙物等動作，只有副駕駛座上的隨車工程師負責監控車輛狀態。（藍孝威攝）

百度研發的第五代無人自動駕駛車，車輛自動執行起步、加減速、轉彎、變換車道、避讓障礙物等動作，只有副駕駛座上的隨車工程師負責監控車輛狀態。（藍孝威攝）

無人駕駛技術成為新世代汽車的研發重點，但美國為了遏制中國大陸的科技崛起，近半年來不斷推出各項法案，限制高端晶片與設備出口至中國。中國大陸無人駕駛巨頭之一的百度高層坦言，短期內確實將對相關研發造成阻礙，但如果把眼光放長，相信市場會決定資源導向。

備受全球青睞的智慧無人駕駛技術近兩年開始在大陸「遍地開花」，小到小馬智行、文遠知行、AutoX等創新企業，大到百度、滴滴、華為等巨頭，以及多家傳統車企，都紛紛角逐相關機遇，行業的研發、測試和落地也開始提速。

中共二十大的媒體參訪日，主辦單位14日安排中外媒體到北京亦莊經濟技術開發區的百度阿波羅園區，讓媒體記者實際搭車上路，體驗百度的自動駕駛技術在真實公路上如何進行：駕駛座上沒有司機，車輛自動執行起步、加減速、轉彎、變換車道、避讓障礙物等動作，只有副駕駛座上的隨車工程師負責監控車輛狀態。

百度智能駕駛事業群副總裁、首席安全運營官魏東表示，百度無人自動駕駛車已進入第六代，將取消方向盤和煞車腳踏板等設計。媒體好奇，目前正值美國全力圍堵中國科技崛起，少了高端晶片的加持，是否會阻礙無人駕駛技術研發？百度是否會投入晶片和半導體的設計？

面對媒體提問，魏東直言問題比較敏感，以四兩撥千斤的方式回答，「其實我們看自動駕駛，看的不是2022年，我們看2個時間點：2030年我們判斷在中國大陸有50％的專業車輛可支持無人化能力，到了2040年，我們相信有80％的機動車支持全無人能力，所以我們是以20年時間來看這件事，來做我們的產業布局。」

外界擔憂短期內中國因高端晶片短缺導致科技研發落後，魏東表示，「作為企業來說，我們相信經濟活動是圍繞經濟價值走的，只要有市場就一定有市場的調配資源，不會完全是基於短期的政治博弈，我們相信市場會決定資源的導向，只要中國有市場。」

為了對抗美國的科技圍堵，中國大陸是否要形成國產可替代的能力，並且形成逐步迭代的能力？魏東表示，「我相信如果放在20年來看，我們始終是一個全球化的供應鏈體系，始終是為了全球化市場，所謂的阻礙只是短期的波動而已。」