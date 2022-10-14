隨著百貨周年慶開跑，各品牌也陸續推出新品與優惠，像iRobot今年就祭出熱銷自動集塵座系列掃地機器人組合優惠，搭配旗艦Braava jet m6拖地機器人，最低優惠組合價2萬9999元起，一次入手「掃拖雙雄」，居家地板清潔將不再是一件難事。

iRobot推出周年慶優惠，買Roomba j7+掃地機器人搭Braava jet m6拖地機器人，額外贈送瑞典Blueair Blue 3210空氣清淨機。（iRobot提供）

iRobot主打「掃拖專業分工」，推出了全新AI智慧避障掃地機器人Roomba j7+，獨特前置鏡頭可辨別前方障礙物，運作時能精確辨識散落在家中地板的物品，甚至寵物貓狗的固態糞便都可有效避開，更可透過iRobot Home App智慧串連Braava jet m6拖地機器人，其具備先噴水軟垢的設計，幫助軟化飼料掉到地板的黏漬，再以高效吸水濕拖墊去除寵物口水，兩機共享一張智慧地圖，自動完成「先精掃，後濕拖」的任務就更乾淨；2023年1月2日前，凡於指定通路購買Roomba j7+掃地機器人，於購買日起算10天內完成註冊與活動登錄，即享有自購買日起92天內輾到寵物貓狗固態糞便，免費兌換一台新主機的加值服務。