現代人使用家電越來越講求要夠「懶」！就像掃地機器人從一開始僅是吸地板，到後來可以掃拖，都滿足了消費者不動手的需求，但隨著家電更懶人化的時代，使用者也想省卻每次都要清機器人的集塵盒，或是清洗、晾乾拖地布，所以現在更是追求一機搞定集塵、洗及烘乾抹布等一體化功能，像小米就推出了全新Xiaomi掃拖機器人 X10+的全能基座，集四合一免手洗、免清塵功能。

小米的Xiaomi掃拖機器人 X10+，定價2萬6995元，31日前購買即享早鳥價2萬5995元，再享早鳥禮的Xiaomi智慧破壁調理機。（小米提供）

Xiaomi掃拖機器人 X10+此次就迎來大升級，為了解決掃拖家務中最令人困擾的注水、清洗拖布、晾曬、灰塵清理等繁瑣事情，因此帶來了全新的全能基座一次搞定，當掃拖程序完成後，機器人會自動回到基座，透過17000Pa強力風扇與雙風管自動集塵設計，能在10秒內清空機身內的灰塵至內建2.5L集塵袋的基座，可有效收集60次集塵盒的垃圾，更配備2.5L的清水箱與汙水箱，可隨時保持抹布濕潤，還有自動清洗抹布功能，先以強大水流噴洗清潔盤快速浸溼拖布，透過高速旋轉與刮擦，去除拖布上的污漬，最後再以自動旋轉脫水將清洗後的汙水吸往汙水箱，更支援快速熱風烘乾，脫水後的拖布即刻進行2小時熱風烘乾，不再怕拖布會因為沒有每次清洗而發出臭味。