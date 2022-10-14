富邦悍將戴培峰13日在5局上喊暫停未果後敲出2分炮，助隊打破「鴨蛋」，回到休息室後卻被隊友虧，「他們就在那邊笑，說以後你手就舉起來，等投手要丟時再收回來就好，這樣可能比較多全壘打。」

5局上富邦繼續面對中信兄弟先發投手吳哲源，辛元旭先敲二壘安打，輪到戴培峰打擊時，他在那打席的第一球就開轟，但他原本本來想要喊暫停，但主審並未接受，形成有趣的開轟畫面。

談到這次打擊，戴培峰說：「那時候投手節奏有些放慢，我跟他節奏也有點分心，所以就想說先喊個暫停，結果主審沒有接受、投手也出手了，就趕快繼續打擊。」

戴培峰表示，上一打席同樣是二壘有人，結果卻被三振，再次站上打擊區同樣又是二壘有人的情況，自己就心想設定抓中間偏內角的球出手，「結果喊暫停沒給，他出手後看到剛好是內角球，就積極出手，本來想說高飛球可以推進就好，沒想到越飛越遠。」

不過戴培峰在繞過二壘前還一度以為球被兄弟右外野手林書逸跳起來接殺，讓他心情像是「洗了三溫暖」，「剛好那個角度看起來像被接到，真的有種既期待又怕受傷害的感覺。」

今年統一獅老將潘武雄也有過喊暫停沒有被主審接受後開轟，但戴培峰想到的是隊友林哲瑄同樣是這樣的情況棒打吳哲源，他透露自己之前也曾對決牧田和久時喊暫停未果後敲安，他自嘲說：「可能因為這樣沒有時間思考，反而打得更好。」