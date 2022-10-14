「安朗CP」吳岳擎（左）、余晉常常演到欲罷不能。（結果娛樂提供）

金在勳（左）、小薰出席首映記者會。（結果娛樂提供）

虹茜（左起）、鄭湋曄、鄭心慈演出充滿歡樂的診所三人組。（結果娛樂提供）

周予天（左）、張豐豪放閃對視惹台下粉絲頻頻尖叫。（結果娛樂提供）

余晉（左）、吳岳擎嘴對嘴傳接海苔。（結果娛樂提供）

最新BL劇《我的牙想你》今舉辦首映記者會，雙CP演員周予天、張豐豪、吳岳擎、余晉和黃瀞怡（小薰）、金鐘導演姜瑞智、金在勳、鄭湋曄、虹茜、鄭心慈皆盛裝出席。周予天弟弟周興哲日前求婚趙岱新成功，他稱讚「準弟妹」善良、好相處，和弟弟個性互補，2人很速配。

弟弟有求婚計畫時就已告訴他，但他認為這是弟弟的感情，沒有特別給意見，只知道求婚驚喜差不多籌備了2個月。目前以事業為重的周予天不擔心人生進度被弟弟超車，不著急進入下一階段。

周予天第一次演BL劇和張豐豪湊「郝畑CP」，是餐酒館店長與離家少年的組合，獻出螢幕男男初吻。他坦承接演時很在意尺度，擔心會有滾床單的戲，沒有心理準備演來尷尬，還好戀情走純愛路線。不過劇中也少不了BL劇標準的強吻戲碼，有心動的感覺？周予天羞回：「豐豪嘴唇很軟。」

周予天都和張豐豪有身高差，每回拍強吻戲，導演一喊開拍，就要算好拍子精準開腿，讓自己「變矮」，以便接受張豐豪強吻，拍攝時不少笑料。首演男男戀，他笑認有打開新世界的感覺，只要導演一講完戲，他都會主動要求：「這個鏡頭絕對可以再來一次。」演得意猶未盡。

而另一組吳岳擎、余晉組成的「安朗CP」，常常演到欲罷不能，導演姜瑞智爆料常常要幫2人踩煞車，余晉更是大膽說：「敢寫我就敢演！我都脫衣服了，只差沒有滾床單。」吳岳擎自曝，首映會時在台下跟余晉是一路手牽手，感性表示：「看完後眼角泛淚，很謝謝余晉是我的循安。」余晉則說：「我們倆共度了一段很開心的時光，而且才發現原來我們一天到晚在接吻。」甜蜜滿溢。

小薰也是第一次嘗試BL劇，首次和吳岳擎合作演姊弟，牽起「安朗CP」情緣的開端。吳岳擎稱讚小薰很會照顧人，有她在很安心。戲外2人常相約吃飯唱歌，感情好到還約定好，只要有一個人喝多了，另一個人就不能再喝，要照顧喝醉的人。本來是姐弟2人的約定，現在再加上余晉，變成3人約定。3人也經常一起在家約會，黃瀞怡（小薰）還親手煮香菇蒜頭雞湯給他們補身體。

許孟哲因演唱會彩排無法到場參與，特別錄製VCR送上驚喜祝福。他在劇中飾演非常害怕看牙的病患池仁閔，與鄭湋曄飾演的兒童牙醫大Ａ有意想不到的情愫發展。

《我的牙想你》劇情描述餐酒館老闆白朗（吳岳擎飾）從小患有嚴重的看牙恐懼症，當遇上高冷牙醫晉循安（余晉飾），因為一次的意外拉扯，將醫病關係那道牆震出小縫。愛情和牙一樣令人無法自拔，茫茫人海中，期待在對的時間能遇上對的那個人。

全劇於10月14日起每週五晚間8點更新，在LINE TV、CATCHPLAY＋、WeTV同步上線。