行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，如果政府認應靠攏美國，不宜空口乞憐，且既然自許為科技島，中央銀行也不時發表數位貨幣的研究成果，何不積極推出數位新台幣，以科技成果說明所謂主要非北約盟友(Non-NATO ally)不是空言，在金融戰方面，也可有些角色。

陳冲今日表示，雙十國慶，英國情報頭子Jeremy Fleming談及俄烏戰爭的前景，焦點西方應注意北京在科技方面的挑戰，其中金融人的目光自然聚焦在中國人行的數位貨幣(DCEP)。

談話顯示，北京在監控、導航、量子計算等科技方面，居於領先地位，「而所研發的主權數位貨幣，雖用於交易、追蹤，也可以在類似制裁俄國的國際行動中，使中國得以規避」。

陳冲認為，以DCEP型態出現的數位人民幣，雖只是主權貨幣的數位化，也許並無其他陰謀，但在類似俄國被逐出SWIFT以配合國際金融制裁時，基於人民幣在國際清算已漸露頭角，是SDR的成分幣，又有人民幣跨境系統CIPS可以轉圜，西方在金融制裁方面，恐不能游刃有餘，而要付出重大代價。

陳冲表示，Fleming的憂慮，並非無據，如果金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科顯然更不好相與，美方對長期擁有的金融優勢，難免感到不安。最近上海合作組織集會，儼然東方北約，也更強化去年擴大規模的m-Bridge(已有BIS、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行加入)，未來金融制裁的有效性將更添變數。

陳冲呼籲，研究數位貨幣，當然央行可能認為是狂想，也可能認為小國寡民，尚無迫切需要，但如當局認應靠攏美國，不宜空口乞憐，總應證明手中有牌，及本身的戰略價值。既然自許為科技島，中央銀行也不時發表數位貨幣的研究成果，何不積極推出數位新台幣，以科技成果說明所謂Non-NATO ally不是空言，在金融戰方面，也可有些角色。