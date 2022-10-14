「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」還有全台首賣亞洲限定米奇泡麵車。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

秋高氣爽適合全家人逛街購物，Big City遠東巨城購物中心持續引進好吃、好買的快閃櫃，話題十足的「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」也來勢洶洶，即日起在巨城5F重磅登場，全館當日消費單筆滿額，還可抽iPhone 14 Pro Max。

巨城指出，「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」即日起在巨城5F重磅登場，全台獨家超大型白雪公主與樂佩公主的珠寶車首次亮相，還有全台獨家首賣米奇泡麵車、迪士尼全系列動畫小汽車、公主珠寶車，以及台灣中油聯名油罐車與加油站場景組，全台最新獨家搶先就在巨城。

14日起巨城B1將迎來網路超高討論度的人氣零食「經脆脆」，嚴選在地食材將炸雞皮、甜不辣等台灣經典小吃製成涮嘴零食，酥脆口感不油膩無添加防腐劑；1F創藝廳還有造型動物椅凳南霸天「慕可慕客MUCMUC」，跨過濁水溪到北台灣快閃首選就在巨城，有小朋友最愛的恐龍、羊駝、大象等多款繽紛可愛的動物椅凳。

最受歡迎的巨城周末活動則有新竹市校園藝文季，10月15日於1F戶外噴水池廣場青春開催，來自新竹地區超過20所各級學校最具特色的社團大會師；16日還有熱力四射的公益熱舞大賽，近百組青少年街舞高手使出渾身解數將在巨城舞台一決高下。3F BBC三合院則連兩日舉辦「Let's Goal！萌寶變身派對」百人寶寶爬爬賽，看新手爸媽們幫小寶貝Dresscode小小足球員一同釋放活力爬向終點。

此外，即日起至10月26日成為巨城APP會員並於全館當日消費單筆滿額，即可兌換Mister Donut歡樂派對盒、抽iPhone 14 Pro Max；10月23日前，APP會員還可每天免費參加Big Hi扭扭樂，有機會獲得購物抵用券及多樣巨城獨家輕食買1送1。