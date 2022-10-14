金亞中擔任《帶輪子的家4》第一位嘉賓。（愛奇藝國際站提供）

韓國綜藝節目《帶輪子的家》第四季昨（13日）晚間於韓國首播，以「微屋」為概念，開著露營房車到韓國各地去生活，每集都會邀請演藝圈的好友來做作客，放鬆的綜藝風格迎得大家的喜愛，本季班底除了從第一季就坐鎮的老大哥成東鎰、金希沅外，還有繼呂珍九、任時完、孔明後迎來的第四任老么路雲，第一次與2位大哥見面的路雲相當緊張，一直在無限的問好跟鞠躬，要進屋子裡時說了「失禮了」，讓大哥成東鎰趕緊說道「失禮什麼，這是你家」，要他放鬆不要拘束。

路雲帶來的餅乾作為見面禮，也很合2位大哥的胃口，讓路雲安心不少，金希沅也突然開玩笑拿孔明與路雲比較「話說孔明買了什麼來」，與成東鎰仔細回想才發現孔明第一次見面啥都沒帶，就對路雲笑說「你比孔明強」，直接成功擄獲前輩們的心。積極行動的路雲相當貼心，發現食物很辣，就會第一時間站起來拿水給大哥們，在外面吹風看風景時，也會主動拿出防曬霜替成東鎰塗，3人坐下喝咖啡時，成東鎰也向路雲表達歡迎「恭喜成為大家庭的一員」，金希沅卻開玩笑地說「還不是固定成員哦」，讓成東鎰拍手叫好，讓路雲害羞地不知道該怎麼辦。

第一位嘉賓金亞中也隨後抵達，她和成東鎰曾合作《醜女大翻身》，但至電影拍完後就沒有什麼見面機會，趁著這次敘敘舊，金亞中透漏，媽媽超級喜歡看《帶輪子的家》，更帶來了一堆禮物，成東鎰看到滿滿的行李直呼「你是離家出走嗎」，因為房子這次停在海邊，成東鎰也特別準備了越野沙灘車要給弟弟妹妹們當娛樂活動，他更貼心地騎著陪同有點害怕的金亞中，結果金亞中一騎上去就開啟了「車神」靈魂，在沙灘上狂飆，另外2個大男生金希沅跟路雲則相當膽小，騎得畏畏縮縮，尤其路雲還遠離了大家獨自騎往另一個方向，讓大家相當緊張。

《帶輪子的家4》每週五中午在愛奇藝國際站、friDay影音更新。