淡水警分局日前接獲北市報案，報案人與泰籍盧姓友人深夜通話，話語間感覺對方情緒低落，擔心恐發生不測，員警沿著河岸查找，在漁人碼頭內發現盧女身影，經關心勸說打消輕生的念頭，及時避免憾事發生。

這起事件發生在4日凌晨2時許，淡水警分局中正路派出所警員王千華、鄭詠仁接獲北市轉報，有名18歲的泰籍盧姓女子情緒低落疑似有輕生的念頭，員警趕緊驅車沿淡水河岸查找，終於在漁人碼頭觀海廣場發現與報案人描述特徵及穿著相符的女子。

只見她獨自呆坐階梯上，經上前關心溝通及暖心安撫後，盧女才透露是因為感情問題才會到河邊散心，期間撥打電話及傳訊息給朋友吐露心情，結果對方擔心才報案，盧女經過警方的安撫及傾聽後破涕為笑，並隨員警返回派出所休息，並打電話告向友人報平安。

淡水分局呼籲，自殺不能解決問題，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，才是正確的解決方式，若有需要可撥打安心專線0800-788-995、張老師專線1980或生命線協談專線1995。

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