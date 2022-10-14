因應今年11月26日舉辦的地方公職人員九合一選舉，最高檢察署為瞭解各地檢署是否落實執行反賄及查賄，決定對各地檢署辦理期中評核，由各地檢署根據反賄、查賄實際作為自評後，陳報二審檢察(分)署複評後陳報最高檢察署。

最高檢表示，最高檢負責督導全國地檢署反賄選及選舉查察，為瞭解各地檢署是否落實執行反賄及查賄，將針對各類型反賄選宣導、影片播放、海報張貼之創意及用心度；查察妨害選舉案件分案數、實施偵查作為數及終結情形等項，辦理期中評核。

這項評核由各地檢署根據反賄、查賄實際作為自評後，陳報二審檢察(分)署複評，再由二審檢察(分)署針對所屬地檢署就本次反賄、查賄之實質表現，客觀進行評核後陳報最高檢。

最高檢強調，舉辦期中考評之目的，主要為各地檢署應檢視原訂反賄選及選舉案件查察工作之擘畫、目標、策略及行動計畫等是否已落實執行，或有需修正之處，以利選前最後調整查察工作及執行方式，在檢察、警察、調查機關通力合作下，能讓民眾感受到政府堅定打擊賄選的決心，以達到嚇阻的效果，營造乾淨的政治環境。