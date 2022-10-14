興櫃遊戲公司唯數（6626）13日宣布，該公司所開發的首款原創區塊鏈遊戲「AstroGator: REBORN」GameFi，預計於12月上線。雖然不少遊戲公司開始發行NFT，但真正投入區塊鏈遊戲研發的，唯數算是第一個。

唯數表示，該公司與台灣原創IP「太空鱷魚AstroGator」合作，開發出台灣第一款真正實現遊戲區塊鏈去中心化的遊戲。有別於現在市面上大部分的遊戲是以既定的遊戲內容去做部分支付和循環的區塊鏈改造，「唯數娛樂」則是以十多年遊戲運營經驗，跨足研發並希望打造出一款受到幣圈用戶喜愛，且可以吸引到一般遊戲玩家來玩的GameFi。

「AstroGator: REBORN」，是一款放置型換裝養成遊戲，玩家在養成和蒐集的過程中，可以享受到養成機械鱷魚的成就感和變化性，以及享受蒐集不同部位和造型變換的蒐藏趣味。當玩家在遊戲中所變換的造型和屬性，也可以儲存保留下來，自己原本的NFT也會變換造型和保有數值，收藏家可以選擇拿到二級市場去交易賣給他人，而下一位買家所買到的NFT也可在遊戲中繼續使用該NFT的造型和數值能力。

唯數表示，這將是台灣第一橫跨6大NFT項目合作的GameFi，「AstroGator: REBORN」GameFi裡有，羊駝Alpacadabraz、杰倫熊Phanta Bear、追高狗FOMO Dog、亞人Demi-Human、玩樂貓YOLO cat、極樂世界Elysium Shell，及由台灣藝人小馬創作的「療魚貓JOYFISHCAT」。

唯數表示，該公司與太空鱷魚將共同發行1萬個太空鱷魚的NFT產品，其中唯數可以認列入帳的有6000個，但因為現在幣值不確定性高，因此還未正式訂價，要等到12月正式推出時才會有確切的價格公布。

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