上任不到40天的英國首相特拉斯（Liz Truss）深陷四面楚歌的危機，外傳黨內部分人士正醞釀逼宮，位置都還沒坐熱會因此淪為短命首相嗎?就連近日會晤查爾斯國王時，收到一句「暖心」問候，再次被外界放大解讀。

A scene straight from the Office.



Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”



King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”



Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.



pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《政客》(POLITICO)報導，依照慣例，特拉斯每週都會前往白金漢宮會晤國王，整個人還水深火熱，就連新任查爾斯國王也趁機湊一腳。週三，她見到查爾斯時先是行屈膝禮，熱情上前握手招呼，說道「陛下，很高興見到您」

查爾斯:「妳又回來了」

特拉斯:「沒錯，是我的榮幸。」

查爾斯接著喃喃自語，「親愛的，哦，親愛的，反正…」就是這句被解讀為不尋常回應，在網路引起熱烈討論。

外界認為這是查爾斯不經意抒發的感想，要讓英國民眾知道，他和他們一樣不喜歡特拉斯。牛津大學外交講師卡西迪(Jennifer Cassidy)形容，彷彿重現喜劇《我們的辦公室》(The Office)尷尬又自然的一幕；蘇格蘭民族黨議員尼科爾森(John Nicolson)則嘲諷，「至少國王不用忍受她太久…」

對此，外交大臣柯維立（James Cleverly）駁斥，認為這更像是善解人意的回應。稱「國王知道全體官員都在努力應對非常艱難的冬天…」

上月初，才接受已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）任命成為新任英相，首相之路才啟程，卻因推行柴契爾式的經濟計劃，稱要幫富人減稅，取消最高45%的稅率，和執行夥伴財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）成了眾矢之的，民調一落千丈。目前黨內還出現逼宮聲浪，已經有部分議員正尋找可替代人選，等待時機成熟將兩人弄下台。