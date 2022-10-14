2022高雄電影節今（14日）開跑，開幕片《流麻溝十五號》下午舉辦媒體見面會，出品人姚文智、製片人張永昌、導演周美玲、演員余佩真、連俞涵、徐麗雯、莊岳出席，余佩真飾演脾氣較為溫馴的女性思想犯，但她自爆現實生活中是個很衝動、有乖戾之氣的人，「我是會跟計程車司機吵架進警局的人」。

余佩真還原當時情況：「當時計程車已經開了一小段，司機跟我說他找不到路，我想下車他卻跟我收錢，我覺得這非常不合理。」最後2人鬧進警局，還導致她拍戲遲到，後來是製作人前來付清的計程車費她出去，「我最後跟司機握手，我知道大家工作都很辛苦，但我覺得正義感不是多值得驕傲的事，所以我一直在平衡那個程度」。連俞涵則說自己屬於反應較慢的類型，「當下不覺得怎樣，最快也要2個禮拜才會發現不對勁」。

連俞涵在片中飾演一位來自山東煙台市的女舞者，一口道地的山東腔，令人讚嘆，她透露曾試著求助身邊的山東人，但發現完全沒有認識的人「我還去那種山東大饅頭店、山東麵館詢問，但發現裡面只有菜色是山東的，員工根本就不是山東人。 」最後，連俞涵靠牽線，認識了一群來自山東的長輩，「最後我上了4堂山東話課，還跟他們爬了一次山，就進組拍戲了，中間如果有改台詞就再去請教一番」。

另外，剛服完4個月兵役從金門回來的小鮮肉莊岳表示，雖然不相同，但當兵時也不禁會想起戲中階級制度，以及對自由的思考，但最讓他印象最深刻的是，在那樣的時空背景下，還能有戀愛萌芽，「那種小鹿亂撞的感覺很美好」。而同袍知道他演出電影，紛紛好奇詢問與劇中演員的相處，還笑稱長得不像。

2022高雄電影節於10月14日（五）至30日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院播映。影展片單、售票資訊、「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」等相關活動，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」；「高雄電影節線上平臺」於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。