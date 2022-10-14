姚元浩（左起）、庹宗康、浩子、鬼鬼因為連日曝曬勞務工作，膚色已經變成褐色。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》幫忙辛苦的工班準備美味的午餐。（好看娛樂提供）

鬼鬼（左）、浩子挑戰總鋪師任務，變出工班美味午餐。（好看娛樂提供）

綜藝實境節目《嗨！營業中》上周收視創新高飆3.31，Netflix 不到1天就衝到第2名，僅次韓劇《小女子》大結局。節目日前釋出未播出的花絮，庹宗康、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、姚元浩為了學做紅龜粿，請師90歲的阿嬤傳授私房絕學，十分爆笑。而6人在第3集也將挑戰總鋪師任務，從無到有製作出「美味的工班午餐」。

過程中，炎亞綸問阿嬤平常都做什麼？阿嬤回答「種菜」，炎亞綸開玩笑說：「那有種草莓嗎？」姚元浩接著說就是咬脖子，鬼鬼在旁加碼解釋：「就是（老公）在你脖子上一直親然後吸住這樣。」庹宗康聽不下去怒吼：「我等下拿棍子打你們。」終結3人荒唐的對話。

《營業中》難得劇透第3集，夥伴們連日曝曬勞務工作，膚色已經變成褐色，6人被通知要盛裝出席典禮，原來這次開的新商店，真的是從無到有，在動工之前要舉辦動土典禮，請來舞龍舞獅、祥獅獻瑞討個好彩頭。夥伴們拿金鏟子鏟土意味開工順利、動土平安，接著工程車、貨櫃車進駐將整好的地，放上大型空貨櫃，安裝電線並施工內裝設備。

正當工程班在蓋新商店的同時，6人同時收到「幫忙辛苦的工班準備美味的午餐」的任務，大廚姚元浩不解問：「沒有廚房怎麼煮東西？」這時合夥人（製作單位）準備了製作流水席的簡單設備，6人看到第一時間傻眼哀嚎大叫：「NO （這怎麼可能！）」《嗨！營業中》每周六晚間8點在台視播出，晚間10點於Netflix上架。