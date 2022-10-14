P. LEAGUE+在14日舉辦2022-23開季記者會，宣布今年將用「Oh My PLG」做為年度口號，在視覺上也大膽跳脫框架，採用大色塊撞色的強烈風格，要讓球迷朋友們在新一季不斷驚呼連連。開季記者會同時公佈新一季賽程，以及針對球員註冊相關細則的調整，提供球團和整個環境更完善的制度和更健全的發展方向。經過前兩季的努力，新一季PLG也與數位資產管理平台Steaker攜手合作，Steaker將以八位數的贊助金額全力投入職籃發展！

休賽季期間，聯盟與六支球團不管在硬體的規範、針對球員身份與行為、整體的未來方針，對於籃球環境與永續經營的腳步調整也沒有停歇！在裁判陣容的部分也有3位國際裁判與1位A級裁判加入執法，將在裁判長林錦龍與裁判顧問JB Caldwell的帶領之下，裁判團隊擴增至30位，持續為球隊提供服務。

本賽季的註冊大限為2023年03月18日，在賽務規章細則上，同樣有小幅度的調整。在球員註冊部分，外籍球員將由過去的2+1改為可以正式註冊3名，未來若有外籍球員遭到禁賽，也不會影響到球員登錄名額。

外籍球員的薪資也將會調整，登錄上場的兩名外籍球員薪資合計將提高到每月不得逾美金40000元；球員個人特殊犯規的禁賽與罰款累計門檻，隨著場次的增加，也將從6次提升至8次開始進行相關罰則，各類型的最低罰款從過去的新台幣5000元提高至新台幣15000元。

PLG執行長陳建州對於新賽季有十足信心，經歷過去兩年的疫情影響，接下來期待在開放後，能夠有更多讓觀眾進場享受籃球氛圍的不同體驗，他表示：「目前我們都和CDC保持密切的聯繫，希望能夠開放飲食，讓大家能夠在各個場館都能有機會嘗試各地不同的美食！」

PLG也在記者會上公佈過去兩年的數據成長，兩季以來平均最高同時在線人數成長120%，在總冠軍賽最高同時在線人數更衝上169920人；進場人數也從第一季總進場人數223061人，成長到第二季總進場人數362666人！在季後賽的進場總人數更從32365人提升至84897人，超過260%的躍升幅度，在在顯示大家對於台灣籃球的熱愛與支持。

陳建州說：「過去兩年我們和球迷一起在球場創造了各式各樣的回憶，現在我們將邁向另一個階段，持續尋求卓越！」