證交所表示，旭-KY（2243）於今年5月17日註銷部分限制員工權利新股，經查遲至10月11日才辦理申報相關資訊，核有未依證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定辦理，故處以3萬元違約金。