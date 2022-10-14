宏旭-KY違反資訊申報規定 證交所處3萬元違約金 19:332022/10/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，旭-KY（2243）於今年5月17日註銷部分限制員工權利新股，經查遲至10月11日才辦理申報相關資訊，核有未依證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定辦理，故處以3萬元違約金。 聯亞藥違反重訊規定遭處違約金5萬元 《金融》金融資產重分類救淨值 壽險業需依3規定辦理 證交所通過首檔期權策略型ETN申請案 #宏旭-KY #證交所 #資訊申報 #違約金 #辦理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股帶量下殺596點 證交所：沒大規模融資斷頭 14:102022/10/11 財經 證交所徵才 開放報名 04:102022/10/13 證券．權證 審計部提出多項疫苗採購檢討 指揮中心：均已依規定辦理 19:282022/10/12 生活 櫃買修正三項規章 強化監理第一上櫃及外國興櫃公司 17:522022/10/14 財經 《櫃買市場》強化監理 櫃買中心修正三項規章 17:292022/10/14 財經 復華標普500成長ETF標的指數 資格認可過關 19:322022/10/12 財經 北極星藥業變更臨床試驗計畫申請 延遲重訊遭罰 19:232022/10/14 財經 拚觀光 桃園新屋農博園區招標啟動 04:102022/10/13 地方新聞 台灣百和、百和-KY 獲利縮水 04:102022/10/14 證券．權證 運動鞋終端需求放緩 百和、百和-KY前三季獲利縮水 20:522022/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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