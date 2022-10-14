新北市社區照顧關懷據點績效卓著，連續幾年獲得中央金點獎，彰化縣政府社會處慕名而來，特別於今(14)日由參議王玟升帶領該縣社區照顧關懷據點幹部到新北市三重永盛里、新店下城社區發展協會等據點參訪觀摩；新北市社會局副局長許秀能說，歡迎各縣市來交流，讓據點成為社區長輩的最愛。

三重的永盛里社區照顧關懷據點曾入圍第5屆社區金點獎，為迎接遠道而來的貴賓，永盛里長侯錦足一個月前就率領志工團隊，重新整理裝扮公園，除了原來2隻大型牛寶寶外，又利用各種環保回收材料，製作並彩繪造景，如廢棄的保齡球成了寶可夢，廢輪胎變成了切仔麵攤和花台。

不僅環境重新打造，永盛據點的長輩更準備了空靈鼓、拇指琴與愛笑力動健康等表演，尤其在動健康部份，邀彰化據點的幹部一起動，雙方逐漸融合互動，充分展現據點的熱情與活力，而一旁展示的生命故事繪本等，也成了觀摩學習的重點。

許秀能表示，新北市老年人口已逾66萬，占全市人口比16.7％，為讓長輩在地安老、健康樂活，在侯友宜市長的主政下，全市1032里已設有1179處銀髮俱樂部，以及497處據點，而三重永盛里在2018年成立據點，永盛公園也打造為全齡共融公園，並以「婚紗城堡遊戲場」做為主題，在疫情趨緩後，永盛里也是三重區第一個申請復辦的關懷據點。

彰化縣政府參議王玟升表示，每年中央的金點獎表揚，新北市總有據點獲獎，因此特來取經，除了參訪永盛里外，另外其他梯次也會參訪新店下城社區、永和民權社區和五股貿商社區等據點，希望擷取經驗，讓彰化縣的據點越辦越好，嘉惠當地的長輩。