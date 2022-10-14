32歲「韓劇女王」朴信惠今年初與男星崔泰俊結婚，5月底生下健康男寶寶，雙喜臨門升格人妻和人母，把生活重心都給家人；朴信惠今（14日）無預警在IG發文宣布復工，並上傳近況照，從她的燦爛笑容中都能感受到現在的她有多幸福。

朴信惠在生產後，有韓媒透露，她曾表示希望親自帶小孩，不想錯過孩子成長的時光；事實上朴信惠從5月底生產後，的確不急著復工，只是在社群上分享居家生活，和新手媽媽的日常，就算沒有新作品，還是讓粉絲知道自己近況。

沒想到朴信惠今日在IG發文，寫著「頭髮快快長長吧！得工作才可以」，附上一張及肩短髮，笑得十分燦爛的模樣，整個人狀態極佳，完全不像是生過小孩的樣子。

粉絲們看到朴信惠簡單一段話都超興奮，熱情表示，「好期待有新作品啊」、「怎麼像是20幾歲而已」、「天啊！女神要回來了嗎」、「又更漂亮了啊」；有網友看到朴信惠的樣子忍不住直言，「這就是幸福的樣子」、「被愛著的女人就是長這樣吧」。