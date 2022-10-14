【政新鮮】謝龍介苦戰台南綠鐵板！獨家曝合體韓國瑜時間點

前高雄市長韓國瑜沈寂多時後，10日首度復出輔選高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁，當天人潮爆滿，頗有「韓流」再現的味道，也吸引大批藍營選將爭相邀請他站台。國民黨台南市長參選人謝龍介14日晚間證實，本月22日晚上他的競選總部成立大會，韓國瑜已經答應前來。

謝龍介還表示，除了韓國瑜之外，當晚前總統馬英九、黨主席朱立倫、立委江啟臣、台北市議員王鴻薇等藍營知名人士，也都會南下輔選造勢，將大幅拉抬國民黨在台南市的士氣。

謝龍介團隊表示，韓國瑜是國民黨在濁水溪以南重要的戰將，在今年這場主打「卅年投一次輪替」，翻轉台南的關鍵戰役中，當然不能缺席。

謝龍介團隊直言，日前，韓國瑜赴高雄市替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，氣勢驚人，效益有目共睹。謝龍介如今正要整合所有期待改變的力量，當然需要借重韓前市長的人氣與實力，吸媒體關注，引國人矚目。

謝龍介團隊強調，當年韓國瑜隻身南下參選高雄市長，謝韓兩人在濁水溪以南並肩作戰。後來歷經台南市立委補選，總統大選，高雄市長補選，謝龍介與韓前市長多次合作。今年初，當謝龍介獲黨徵召提名時，即便韓國瑜當時暫時淡出政治，投身公益，仍然率先發文讚聲。而近日，當謝龍介提出邀請，韓國瑜立即應允，那是義氣相挺，與革命情感的體現，正是南部鄉親喜愛的「氣口」。

謝龍介團隊最後說，謝韓同台，必能激起支持者士氣，請大家拭目以待！