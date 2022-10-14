中研院前院長李遠哲12日接受專訪時，公開痛批民進黨二次執政，得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，甚至爆料總統蔡英文稱能源政策「2024年後就不是她的事」。14日就有一份最新網路民調針對「李遠哲痛批蔡英文得到政權後，腐化得比過去更快，請問您怎麼看？」高達96%的網友認同蔡英文腐化更快。

YouTube頻道《桃園孫先生》14日針對「前中研院長李遠哲痛批蔡英文得到政權後，腐化得比過去更快，請問您怎麼看？」進行網路民調，截至14日晚上7點，已有約1萬人投票。96%的網友認同蔡英文腐化更快，2%的網友則表示不認同蔡英文有腐化，選「其他」的1%，1%則表示沒意見。

網友表示，「絕對的權力，絕對的腐化」、「簡直就像自由落體般接受了腐化，但請問李遠哲現下是否看清民進黨的本質嗎？」、「其實蔡英文從來沒變，是以前沒有機會作惡」、「很多事情都要封存，視人民不在喔」、「這群人根本就沒好過，談不上腐化，牠們過去是裝的，現在只是不演了」、「偉大的前中研院院長講這些，50步笑百步？」、「李先生，這不是你挺的嗎？」