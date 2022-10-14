財政部最新國債鐘顯示，中央政府已償債1,110億元，10月預計再實質還債390億元，全年達1,500億元創史上新高，全台平均每人負擔債務將降至25萬元以下，是今年的低點。

財政部國庫署每週更新的國債鐘資料，截至7日，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數、也就是長債為5兆7,388億元、未滿1年債務、也就是短債為600億元，合計5兆7,988億元，以人口數2,300多萬人計算，平均每人負擔債務為25萬元。

財政部表示，平均每人國債負擔為動態數字，以14日而言，由於清償了一筆國庫券350億元，短債降至250億元，實質還本390億元會在下旬清償，到時如果沒有再舉借短債，平均每人國債負擔可進一步降到約24.6萬元，將會是今年以來首次低於25萬元。

財政部日前公布9月總稅收因上市櫃公司獲利亮眼，挹注所得稅表現，1～9月總稅收達2兆6261億元、年增17.3％，全年稅收有望首次達3兆元，很有還債能力。

針對債務，財政部指出，截至9月8日中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7,388億元，較總統蔡英文2016年5月上任時債務餘額5兆3,988億元，淨增加3,400億元，其中有5,415億元是因應疫情編列特別預算舉債，若排除疫情因素，債務餘額仍減少2,015億元。