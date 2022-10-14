根據金融界巨頭安聯集團（Allianz）的一份報告指出，過去10年間，中國經濟快速發展帶動了亞洲的經濟增長，使整個亞洲富裕程度超越了歐洲，目前全球中、高收入階層中，有高達8成比例的人說中文。

《德國之聲》引述安聯的《2022年全球財富報告》指出，目前全球金融資產正處於2008年全球金融危機之後首次大幅縮水的狀態，2021年可能是經濟大幅增長的最後一年，接下來的2022年是個轉折點。

這份以「最後的歡呼」（The last Hurrah）為標題的報告指出，2021年全球金融資產連續第3年實現了2位數的增長，達到10.4%。其中，3個地區在資產增長方面表現突出，分別是：日本除外的亞洲地區（+11.3％）、東歐（+12.2%）和北美洲（+12.5%）。主要的資產增長動力是股票市場的繁榮，為2021年的財富增長貢獻了約2/3。

報告指出，全球經濟增長到了2022年出現轉折點。俄烏戰爭扼殺了疫情之後的經濟復蘇，世界也發生翻天覆地的轉變：通貨膨脹率飆升、能源和糧食匱乏、各國政府的貨幣緊縮方針打擊經濟和市場。按實際價值計算，每個家庭將失去1成的財富，全球金融資產將縮減超過2%，這會是自2008年全球金融危機以來首次對金融資產的重大打擊，情況比2008年金融海嘯更嚴重。

報告稱，過去10年全球私人家庭的金融總資產平均每年增加7.1%，但是在國家和地區間存在明顯差異。中國以過去10年平均15%的年增長率位居榜首，其次是拉丁美洲，年增長率也達到11.5%。不過，中國去年的年增長率（12.2%）明顯低於10年平均數，此現象部分反映了中國嚴格的清零政策導致的經濟增長放緩。

報告指出，中國和日本是僅次於美國的2個最富有的國家。中國私人家庭的金融資產總額估計為32萬億歐元，占全球金融資產總額的14%，而日本則為16萬億歐元。在10年前，日本曾是亞洲最富有的國家，而當時中國排名第2。如今中國的崛起不僅改變了亞洲內部的排名，也改變了全球層面的排名，亞洲已經取代歐洲，成為僅次於美國的第2大富裕地區。

在人均金融總資產方面，中國雖然金融總資產排名第2，但人均排名中只排在中下層，僅22,280歐元。其他亞洲國家的數據包含：新加坡173,610歐元、臺灣164,610歐元、日本127,190歐元。

關於財富階層的人口比例上，個人金融資產低於9,700歐元的低收入群體在世界上佔77%，介於9,700歐元和58,400歐元的中等收入群體占12%，而淨金融資產超過58,400歐元的高收入人群則占11%。亞洲（日本以外的）的2個較高收入階層的比例從6%增長到14%，這種變化主要是由中國推動的：目前全球中等收入階層和高收入階層中，有高達80%的人說中文。