台南市長黃偉哲（中）與奧地利台北辦事處處長陸德飛（左）舉酒同歡。（程炳璋攝）

台南市觀旅局去年在台南市立美術2館4樓陽台舉辦的維也納啤酒節， 擠爆3000人次，今年延為2天舉辦，14日貴賓之夜來了300多位外賓名流，台南市長黃偉哲與奧地利外使一起舉酒同歡，市民15日晚間8時只要買門票進場，除參加啤酒節，還能1次逛足各展間，包括展期最後尾聲的地獄展。

南美2館創館時即派員造訪奧地利，每年搭配舉辦相關活動，目標在2024年台南建城400年時，能與奧地利合作辦展覽，連續3年的維也納啤酒節即是暖身活動之一。

維也納啤酒節原本只有1天，去年逢疫後出遊潮，4樓141坪活動場地，一晚擠爆3000人次，今年起分成2天，14日限定為迎賓開幕日。

獲邀出席活動的包括奧地利台北辦事處處長陸德飛、阿拉伯在臺商務協會理事長韓威爾，還有台南各家企業貴賓，黃偉哲提到再過1年多就是建城400年，台南市盼與國際城市「交陪」，隨後舉起酒瓶與現場貴賓敬酒。

維也納啤酒節活動14日貴賓日結束，真正的派對15日晚間8時登場，民眾買入場門票，即可參觀各展間，也能到4樓陽台參加啤酒節，2樓另舉辦帶耳機的迪斯可派對（另外付費），大門口廣場還有星光電影院供免費欣賞。館方預估人潮將比14日更多，配合活動將開館到午夜零時才關閉。

南美2館表示，法國的地獄展展期已近尾聲，民眾可趁參加啤酒節，把握看殭屍的最後機會，十分划算。

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