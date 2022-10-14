「十全十美・女力挺台灣」造勢晚會14日太平登場，花蓮縣長徐榛蔚表示，要爭取建設國道6號串聯花蓮與台中。（潘虹恩攝）

「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會 14日晚間在太平盛大舉行

台中市長盧秀燕「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，14日晚間在太平盛大舉行，國民黨10位女性縣市長參選人將首度在台中合體造勢，現場湧入上萬名支持者。花蓮縣長徐榛蔚第一棒登台說，大家要贏回幸福、贏回國家、贏回太平盛世，就看這一次，強辯的中央政府要讓他下台，「十全十美，全壘打」。

「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會晚間登場，象徵女力崛起守護台灣，齊聚在台中。晚間7時許，已湧入上萬名熱情支持者，高喊「十全十美，全壘打」，現場粉紅旗海飄揚、氣勢如虹，充分展現藍營女力團結力量。

第一棒由花蓮縣長徐榛蔚出場，她說，台中是西部的中部，花蓮是東台灣的中部，把國道六號接起來，台中到花蓮只要2個小時；花蓮佔西部6各縣市，非常大，也是國道六號打通台灣交通的任督二派，未來西部到東台灣2個小時，大家一起共同努力。

徐榛蔚說，今天是天時地利人和好日子，十全十美在光輝10月齊聚太平，讓2024的中華民國享受太平的國家，讓兩岸的和平及台灣經濟能夠繁榮，拜託大家要團結合作。

徐榛蔚指出，這幾年大家辛苦了，從口罩之亂、疫苗之戀、再到快篩之亂，這是什麼國家，今年303全台停電，台電還說2025年跳電平率愈來愈高，國家依然故我，電力政策是錯誤的，強辯的國家中央政府要讓他下台，2022九合一選舉大家要團結，十全十美，全壘打！縣市首長的前哨站，更是2024關鍵的一戰，要贏回幸福、贏回國家、贏回太平盛世，就看這一次。