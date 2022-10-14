（取自蔣萬安臉書）

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葫蘆寺明（15）日將舉辦「建廟75週年恭迎閤臺九聖水陸除瘟巡安賜福遶境大典」，今年葫蘆寺邀請了台北關渡宮、社子坤天亭、台北保安宮、松山慈惠堂、白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、北港朝天宮共襄盛舉；蔣萬安說，他今天提前去參香，向神靈虔誠祝禱，期盼遶境順利、護佑台北早日走出疫情陰霾。

蔣萬安也前往社子市場 向民眾懇託，他說時常來到社子請益，未來也會用最大努力照顧社子居民；這裡每一雙緊握的手、每一句溫暖的鼓勵，都是他前進的動力！