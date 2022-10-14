葫蘆寺明（15）日將舉辦「建廟75週年恭迎閤臺九聖水陸除瘟巡安賜福遶境大典」，今年葫蘆寺邀請了台北關渡宮、社子坤天亭、台北保安宮、松山慈惠堂、白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、北港朝天宮共襄盛舉；蔣萬安說，他今天提前去參香，向神靈虔誠祝禱，期盼遶境順利、護佑台北早日走出疫情陰霾。
蔣萬安也前往社子市場 向民眾懇託，他說時常來到社子請益，未來也會用最大努力照顧社子居民；這裡每一雙緊握的手、每一句溫暖的鼓勵，都是他前進的動力！
葫蘆寺明（15）日將舉辦「建廟75週年恭迎閤臺九聖水陸除瘟巡安賜福遶境大典」，今年葫蘆寺邀請了台北關渡宮、社子坤天亭、台北保安宮、松山慈惠堂、白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、北港朝天宮共襄盛舉；蔣萬安說，他今天提前去參香，向神靈虔誠祝禱，期盼遶境順利、護佑台北早日走出疫情陰霾。
蔣萬安也前往社子市場 向民眾懇託，他說時常來到社子請益，未來也會用最大努力照顧社子居民；這裡每一雙緊握的手、每一句溫暖的鼓勵，都是他前進的動力！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。