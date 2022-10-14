富邦悍將外野手陳真13日因疫情替補上一軍，7局上敲出代打陽春炮，成為富邦本季第9支代打全壘打，他坦言代打要開轟真的不容易，因為你就只有1次機會，且幾乎都會是在關鍵時刻上場，自己也還在學習，但能開轟他開玩笑說要謝謝主審：「因為他前一球撿了好球，讓我有多了一次打擊機會。」

7局上2出局陳真面對中信兄弟先發投手吳哲源，球數2好3壞後敲出左外野陽春炮，這也是陳真本季第4轟、生涯第2支代打全壘打。

「當然會更提升自信心，不只是對自己，也會給教練留下很好的印象。」陳真坦言代打要開轟不簡單，因為你必須要把握住可能只有1次的機會，他就十分敬佩統一獅老將潘武雄時常在關鍵時刻代打建功，「真的很不容易，不只是想跟TAKE賢拜討教，也會跟隊上很多學長請教。」

陳真上次在一軍出賽是8月11日，2天後被降下二軍，直到昨天才因疫情替補回到一軍戰場，這段在二軍磨練的時候，總教練陳金鋒也給了他很多建議。

「陳大哥說了一句話我到現在都一直記著。」陳真透露，有一次跟陳金鋒聊天，他說自己很努力但呈現出來的結果卻不好，覺得很有挫折，「他就送我一句話，要學會跟挫折做朋友，不然你就沒朋友了。」但他笑說自己都懂的字面上的意思，但還在體會其中的含意。