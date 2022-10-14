中信啦啦隊。（寬宏藝術提供）

味全龍啦啦隊。（寬宏藝術提供）

富邦啦啦隊。（寬宏藝術提供）

統一啦啦隊。（寬宏藝術提供）

樂天啦啦隊。（寬宏藝術提供）

中華職棒5隊啦啦隊人氣女神首度齊聚台北小巨蛋，將在12月舉行「啦啦隊女神Hot Show」，今(14日)主辦單位公布主視覺及活動消息，令粉絲們興奮不已。此次演出由統一7-ELEVEn獅、味全龍、中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿的啦啦隊中，各10位成員熱力參與。其中，最近超火紅的女神林襄也會同場峮峮，引人期待。

繼中職明星賽後，5隊有機會再度合體，樂天女孩成員們興奮表示，只能用四個字，「不可思議」來形容，聚集50個人是難上加難，這次能夠齊聚一堂機會難得，希望粉絲們不管支持哪個啦啦隊，都一定要來共襄盛舉，不然一定會後悔；而統一UniGirls則表示，成員們收到演出邀請時，是又驚又喜。驚的是：「怎麼可能？是小巨蛋欸？」喜的是：「真的很開心有機會可以站上小巨蛋表演給各隊的粉絲看，甚至更多觀眾看！」

此次演出參與的成員有，統一UniGirls：少少、Mina、Yuki、妮妮、賴賴、Manping、瑟七、芮絲、Joy、Yovia；DragonBeauties小龍女：琪琪、馬妹、軒軒、心璇、星岑、拉拉、小映、LIKE、米奇、君白；中信兄弟PassionSisters：峮峮、短今 、林可、波波、小安、妮可、Peggy、貴貴、希希、畇二；FubonAngels：卡卡、東東、潔米、慈妹、檸檬、游游、秀秀子、丹丹、蓁蓁、安娜；樂天女孩：Yuri、林襄、菲菲、倪暄、穎樂、苡萱、籃籃、孟潔、Kimi、岱縈。

具備深厚舞蹈底子的5隊啦啦隊們，各自擁有不同風格和特色，她們都將全力展現專屬團隊的色彩，各隊除了帶來精彩的舞蹈表演外，也將安排多種互動和遊戲環節，讓粉絲更貼近心中的女神，感受這場熱血沸騰的精采表演。2022「啦啦隊女神Hot Show」活動門票將在10／18(二) 中午12：00寬宏售票系統(kham.com.tw)及全國萊爾富、OK便利超商正式啟售！