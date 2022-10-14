極端氣候加劇，淨零排放浪潮掀起，如何運用金融量能協助企業永續轉型為金融業重要的任務，元大金控由內而外發揮永續影響力，將資金投注在有益永續發展的領域，發揮創新思維，從交易流、金流到產品流，積極實踐永續金融，透過商品及服務鼓勵客戶投資永續未來，持續推進永續發展的深度。

元大金控集團深耕永續經營、致力落實ESG(環境、社會、公司治理)作為，囊括2022財訊金融獎六項大獎；元大金控蟬聯「金控永續獎」優質獎，元大證券獲頒「最佳金融科技證券」及「最佳券商客戶推薦」優質獎，元大投信榮獲「最佳基金公司」、「最佳本國基金公司客戶推薦」金質獎及「最佳金融科技證券」優質獎。

元大金控主動參與氣候相關倡議與活動，拋磚引玉推動整體產業進行低碳轉型，持續將影響力擴及投資人、員工、供應商夥伴，貫徹環境永續的精神，落實綠色行動，期許透過產業共好，至今已連續3年入選道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數」及「世界指數」成分股雙榜，在綜合性金融服務類別排名全球第一，並六度入選富時社會責任新興市場指數。

元大證券一向秉持｢以誠為本、以心待客」的理念，提供投資人高品質的投資服務及創新的金融商品，如「投資先生」App採最人性化的直覺式操作，透過極簡的下單介面、圖像化盤後財經資訊，讓客戶一目瞭然，使用體驗穩定安全；面對詭譎多變的金融情勢，元大證券打造自動化程式交易系統「天羅地網」，由程式輔助使用者自動化交易，專業、創新、有溫度的服務，是投資人對元大證券一致的看法。

身為公募基金龍頭，元大投信在經營績效、風險管理、投研團隊、客戶服務，皆有出色表現，舉例來說，元大台灣50(0050)、元大台灣高股息基金(0056)受益人將近130萬人，往年要寄送紙本對帳單，要用掉19.5噸的紙，相當於砍500棵樹，去年透過「元大基金先生」App全面推動數位帳單，可減少樹木砍伐及寄送紙本帳單的碳排量，進而達到淨零碳排，替地球盡一份心力。

愈重視ESG的公司，通常具有愈強的抵抗力和恢復力，元大金控集團身為社會仰賴的金融體系一員，有義務採取積極策略，發揮資金提供者與管理者的影響力，驅動價值鏈低碳轉型，期許為社會帶來更多改變動能，一起邁向永續。