和康生（1783）14日表示，加入大江生技聯盟後，運用其國際網絡，不僅前三季營收年增近2成，醫材事業年增更達39%，由於業務積極擴張再添四出口國下，預期將有助未來業績持續成長。

營運大見轉機的和康生，前三季營收4.4億元，年增18.7%，上半年EPS達0.7元，法人看好其毛利率因產品組合亦有上升之潛力，下半年營運樂觀，14日受利多面激勵，股價上揚2.85%，以36.1元作收。

和康生已經運用大江全球63國通路，帶動膠原蛋白與 玻尿酸國際化醫材商機，在全球化拓展有成下，目前成功在中國大陸、美國、東南亞、南亞、歐洲、中東等市場展現收穫。

公司開發的Maxi Collagen 至尊膠原美妍，透過大江的通路，銷售告捷。Maxi Collagen 以醫材級膠原蛋白製程開發，添加5000mg高濃度三胜（月太），經台大臨床實驗證實，水溶性維他命經double nutrition 製程，吸收率提升133%，傑出數據已榮獲8項國際專利與6項大獎。

和康生表示，加入生技大聯盟後，創造新品項、新市場、新通路等三大動能，集結全集團203位研發專才，與膠原蛋白和玻尿酸獨特技術開發兩隻保健食品「至尊膠原美妍飲」、「敏節633」 可望長期貢獻營收。