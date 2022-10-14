副總統賴清德明天將到花蓮玉里鎮，為黨籍縣長參選人Kolas Yotaka站台，不過，短短一週，賴清德搭專機二度到花蓮輔選，地方傳出「地震怎麼沒看到賴清德來？」國民黨花蓮縣黨部主委張逸華也說，賴清德已經到了玉里災區，卻對災區視而不見，過門不入，也未予表達關心，「不要低估了花蓮人智慧」。

繼上週民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka成立競選總部，明天週六Kolas將在玉里成立南區競選總部，這裡也是Kolas在花蓮的老家與成長的所在。副總統賴清德行程，除了安排下午競選總部成立大會站台，下午1時20分和晚上6時15分，不同時間點，也安排到花蓮軍用機場停留。

短短一週，賴清德二度搭公務飛機到花蓮，引起地方關切。也質疑賴清德花蓮地震沒來？卻在這時候，專心為政黨政治利益，利用國家資源飛機，為選舉政黨輔選而來！

張逸華表示，政府官員平常為所屬政黨輔選，他不予置評，但地方有重大災難發生，地震災情未見巡視表達關切，此時卻頻頻出現站台，心態可議，為政應以蒼生為念。

張逸華表示，賴副總統要到「玉里」災區，卻是為候選人站台輔選，而助講內容卻直批辛苦救災的地方首長，把政黨利益放到前面，「請不要低估花蓮人智慧。」

台東縣關山鎮上個月17日晚間發生規模6.4地震後，18日下午台東縣池上鄉再度發生規模6.8強震，重創花東地區，花蓮南區玉里鎮高寮等大橋斷裂，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後視察地震，不過，蔡英文、蘇貞昌在災變中心視訊時，「跳過」花東縣長，引起爭議。