現在不少產品都講求個人化，就連耳機都有因應每個人的配戴舒適度、聆聽需求等，可以根據自己的習慣或舒適度來調整，像全新一代的Bose QuietComfort 消噪耳塞 II，此次多項升級都圍繞個人化的體驗，不僅耳塞單邊就較上代體積減小約三分之一，重量不到7g。

Bose Music APP中新增的了「耳機佩戴測試」，進一步確保Bose QuietComfort消噪耳塞 II 與耳朵的適配度。（Bose提供）

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II，黑色即日起推出，岩白色預計將於2022年底推出，定價9500元。（Bose提供）

更提供了全新Fit Kit適耳套裝，包括可自由組合、不同大小的穩固環和耳套，讓使用者能更舒適、穩固配戴之餘，還有全新Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，除了在拿出戴起時，內建的麥克風會測量耳道對該聲響的聲學反應，隨即根據測量結果精準打造出該使用者專屬的聽覺效果與消噪體驗，更可針對每個人獨特的耳道結構進行音頻最佳化，使傳到耳膜的聲音正如期望的一樣，也能達到自動校準傳到耳內的消噪訊號，明顯提升消噪體驗，更會即時感應使用者周圍環境中的噪音變化，以隨時維持強大的消噪表現。